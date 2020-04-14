كوريا الشمالية تطلق عدة قذائف صاروخية باتجاه بحر اليابان

2020/04/14 | 08:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت لجنة مشتركة من رؤساء أركان كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الديمقراطية أطلقت عدة قذائف، يعتقد أنها صواريخ كروز، باتجاه بحر اليابان، وحلقت أكثر من 150 كيلومترا.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم من منطقة مونشون في مقاطعة غانغوون دو عدة قذائف، يعتقد أنها صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان".

واضافت، إن "جيشنا، في ضوء احتمال قيام كوريا الشمالية بمزيد من العمليات العسكرية، يراقب ويحافظ على الجهوزية، والآن تقوم أجهزة المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية بالتحقيق أكثر من المعلومات المتاحة".

وتشير التقارير إلى أن "الصواريخ قد حلقت أكثر من 150 كيلومترا."

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