بابل تعلن رفع حالة الإنذار بين الشرطة بعد اصابة ثالث مواطن بكورونا خلال يوم واحد

2020/04/14 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة شرطة بابل رفع درجة الانذار بين منتسبي الشرطة الى 100% بعد ظهور ثالث اصابة بكورونا خلال اربع وعشرين ساعة .وقال مدير اعلام قيادة شرطة بابل العميد عادل الحسيني” ان ثالث اصابة بسبب العدوى بوباء كورونا ظهرت في بابل خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية كانت لرجل يبلغ عمره 62 عاما […]

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