حكومة كوردستان: جريمة الانفال هدفت لمحو الهوية القومية للكورد

2020/04/14 | 09:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بياناً بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لحملات الإبادة الجماعية (الأنفال).وقال "تحل علينا اليوم الذكرى الثانية والثلاثين لأكبر حملات الإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان، والتي كانت جزءاً من مسلسل كان يهدف في الأساس إلى اقتلاع ومحو الهوية القومية للكورد وشعب كوردستان".واضاف "أن هذه الجرائم الكبرى التي اُرتكبت ضد شعب كوردستان أمام أنظار العالم أجمع وأزهقت أرواح الآلاف من الأبرياء، يجب ألا تمر كذكرى عابرة لاستذكار مآسينا بل يتعين أن نعمل من أجل اجتثاث الفكر الشوفيني العنصري والذي كان الدافع الرئيسي وراء هذه الإبادة الجماعية والتي امتدت إلى معظم مناطق كوردستان، ولا تزال جرحاً غائراً لن يمحى من ذاكرة شعب كوردستان".وتابع "وفي الوقت الذي تؤكد فيه حكومة إقليم كوردستان سعيها المتواصل لتدويل مذابح الأنفال وتصنيفها جرائم إبادة جماعية (جينوسايد)، فإنها تبذل كل ما في وسعها لتحسين معيشة ذوي الشهداء والمؤنفلين، مع التشديد على ضرورة أن تتحمل الدولة العراقية مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية لتعويض المتضررين من هذه الجرائم وتقديم الضمانات لمنع تكرارها مستقبلاً".

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