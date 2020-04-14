89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

2020/04/14 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنها تلقت تقارير عن 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني تم رصدها أمس الاثنين، بما فيها 86 حالة وافدة من الخارج.وأضافت اللجنة اليوم الثلاثاء في تقرير لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالوباء المؤكدة في الصين بلغ 82249 حالة، بما في ذلك 1170 مريضا ما زالوا يتلقون […]

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