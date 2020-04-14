2020/04/14 | 09:20 - المصدر: الغد برس

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إسرائيل تسجل قرابة 12 ألف إصابة و117 وفاة بكورونا

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إسرائيل تسجل قرابة 12 ألف إصابة و117 وفاة بكورونا

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