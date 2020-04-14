ألمانيا تسجل 2082 إصابة جديدة بكورونا و170 حالة وفاة

2020/04/14 | 09:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت المانيا، اليوم الثلاثاء، 2082 حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض بعدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد "الوفيات ارتفع بـ 170 ليصل إلى 2969."

وفي وقت سابق، أعلن موقع Worldometer المختص في رصد جائحة كورونا في العالم، أن "عدد المتعافين من الفيروس تجاوز 444 ألف شخص".

وأظهرت البيانات أن "الصين تصدرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ77 ألفا و663 حالة."

وحلت إسبانيا في المركز الثاني بـ64 ألفا و727، ثم ألمانيا بـ64 ألفا و300، فإيران بـ45 ألفا و983، وإيطاليا بـ35 ألفا و435، والولايات المتحدة بـ33 ألفا و907، وفرنسا بـ27 ألفا و718.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم، مليونا و910 آلاف و585 حالة، توفي منها 118 ألفا و554، ولا يزال مليون و792 ألفا و31 حالة قيد العلاج.

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