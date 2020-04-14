2020/04/14 | 09:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين توافق على إجراء التجارب السريرية على لقاحين لعلاج كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 09:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين توافق على إجراء التجارب السريرية على لقاحين لعلاج كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين توافق على إجراء التجارب السريرية على لقاحين لعلاج كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).