وزير سابق يدعو الحكومة للتريث بالموافقة على اتفاق أوبك: فيه تنازل عن ربع إيرادات العراق بلا مقابل

2020/04/14 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، النائب الحالي محمد شياع السوداني، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، المسؤولين العراقيين الى التريث بالموافقة على اتفاق "اوبك+" الأخير.

وذكر السوداني عبر حسابه في تويتر: " أدعو الاخوة في رئاسة مجلس الوزراء الى التريث في الموافقة على اتفاق أوبك الأخير (القاضي بالتنازل عن ربع إيرادات العراق بدون مقابل)".

وأضاف: "لما فيه من إضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد"، مقترحاً "إحالة الموضوع الى لجان مختصة لدراسة آثار هذا القرار".

واتفقت كبرى الدول المنتجة للنفط، أول أمس الأحد، على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10% من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام المتهاوية في خضم جائحة فيروس كورونا.

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