2020/04/14 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعا مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرف الرافدين يطلب من الدوائر استلام رواتب موظفيها الكترونياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرف الرافدين يطلب من الدوائر استلام رواتب موظفيها الكترونياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).