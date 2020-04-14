وزارة الاتصالات تكشف عن تزود مراكز الحجر الصحي بالانترنت مجانا

2020/04/14 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن مبادرتها بتزويد المستشفيات ومراكز الحجر الصحي بخدمة الانترنت مجانا، وذلك ضمن حملة اطلقتها لمساندة جهود مكافحة فايروس كورونا.وقالت مسؤولة قسم العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الوزارة اطلقت حملة لمساندة خلية الازمة، في اطار الجهود المشتركة […]

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