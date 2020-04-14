الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً

2020/04/14 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب الأمين العام لحزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم، أن صمود المقاومة وثلاثية ​الجيش​ والشعب والمقاومة والتعاون الكبير من الأهالي أدى إلى أن يخرج الإسرائيلي ذليلا ويعترف بتفاهم خطي بحق المقاومة في إطلاق الصواريخ إذا ما اعتدى على المدنيين، معتبراً أن مرحلة عدوان نيسان كانت بداية تبلور ​منظومة​ الردع التي خضعت لها “إسرائيل”، مشدداً على […]

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