أمراض تنتشر في فصل الربيع.. إحذرها

2020/04/14 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قدوم فصل الربيع، بألوانه الزاهية بالأشجار والزهور،وبالرغم من الأجواء المبهجة تنتشر بعض الأمراض، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بموسم الربيع، والتي سوف نعرضها لكم في هذا المقال.ويعتبر موسم الربيع هو الموسم الثاني لنزلات البرد، وهذا على الأرجح بسبب زيادة الحساسية الموسمية وتقلبات الضغط الجوي ودرجات الحرارة والرياح الشائعة خلال التغيرات الموسمية والتي يمكن أن تهيج الممرات […]

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