2020/04/14 | 10:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بالصحة البرلمانية للمربد: خلية الأزمة النيابية تصل البصرة ظهر اليوم ويترأسها الحلبوسي أو نائبه الأول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 10:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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