بيشمركة روج تنفي رواية

2020/04/14 | 10:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول البيان إن بيشمركة روج هي قوة كوردستانية تأسست للدفاع عن شعب وأرض كوردستان ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مقدمتهم إرهابُ إرهابيي داعش – صورة ارشيفية

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