مصرف الرافدين يطلب من الدوائر استلام رواتب موظفيها الكترونياً

2020/04/14 | 10:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان الكترونيا وليس يدويًا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “المصرف يطالب من بعض مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب لهذا الشهر […]

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