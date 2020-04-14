2020/04/14 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص افاد مراسل “العهد نيوز”، ان الكوادر الطبية اكتشفت حالة مصابة في منطقة حي العامل جنوب شرقي بغداد.وقال المراسل، ان “العدوى انتقلت الى المصاب (هـ ح)، اثناء رقوده من المستشفى التي كان يتعالج فيها من مرض ليس له علاقة بكورونا”.واضاف المراسل، ان “الكوادر الطبية شوهدت وهي تأخذ عينات من عائلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل “العهد نيوز”: اكتشاف حالة مصابة بكورونا في حي العامل ببغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل “العهد نيوز”: اكتشاف حالة مصابة بكورونا في حي العامل ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).