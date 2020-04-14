نجم يوفنتوس يستغيث: أنقذوني من الكوكيز

2020/04/14 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات حديث كثير من الخاضعين للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ينصب على الأضرار الجانبية التي يتركها الحجر، وخاصة زيادة الوزن.ولم يكن لاعبو كرة القدم، المعروفين بلياقتهم العالية، بعيدين عن هذا الأمر، كما يقول نجم وسط يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي.وأوضح اللاعب الويلزي في حديث لصحيفة “صن” البريطانية، أنه يخشى من زيادة الوزن في ظل […]

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