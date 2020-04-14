بينها 3 حالات محلية فقط.. الصين تسجل 89 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/14 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا...





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