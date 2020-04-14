تداولات هادئة للنفط في ثاني يوم بعد خفض الإنتاج

2020/04/14 | 10:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر أيار (يونيو) المقبل، اليوم الثلاثاء، بنحو 0.9 في المائة “0.3 دولار” لتتداول عند 32 دولار للبرميل.يأتي ذلك عقب اتفاق تاريخي بين دول تحالف “أوبك+” على خفض الانتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا إعتبارا من مايو المقبل، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة السعودية عبر دائرة […]

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