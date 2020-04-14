نائب لـ”العهد نيوز”: المرجعية لن تقف مكتوفة الأيدي امام جائحة كورونا

2020/04/14 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، أن المرجعية الدينية لن تقف مكتوفة الايدي امام جائحة كورونا، فيما بينت أن جهود نواب الفتح متواصلة في ايصال المساعدات الانسانية لجميع الفقراء والعوائل المتعففة لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وقالت الموسوي في حديث لـ”العهد نيوز” ان “العراق من البلدان المتأخرة بسبب الحروب والصراعات والتكتلات السياسية”.[…]

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