عودة الدوري الاسباني خاضعة للسلطات الصحية والأمور تتجه لعدم الإلغاء

2020/04/14 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” أن استئناف الموسم الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خاضع لقرارات السلطات الصحية في البلاد، كاشفة الاثنين بأنها أعدت “بروتوكولا” يتعلق بعودة الأندية إلى التدريبات.وفي اجتماعها، الاثنين، كررت الرابطة، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة الدوريات المحترفة، أن “أي قرار بشأن العودة الى المنافسة سيخضع للأحكام المعتمدة […]

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