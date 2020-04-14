النجف تخلو من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/04/14 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة لهذا اليوم.وذكرت الدائرة في بيان تلقته “يس عراق”، “نعلن للأخوة المواطنين عن عدم تسجيل أي اصابة بفايروس كورونا في محافظة النجف الاشرف لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/2020 وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف […]

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