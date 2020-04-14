كشف تحركات امريكية على شريط الحدود العراقي السوري

2020/04/14 | 10:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول مكتب بدر /فرع الانبار، قصي الانباري، الاثنين، عن تحركات امريكية جديدة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا....

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