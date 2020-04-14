ارتفاع أسعار النفط الخام لليوم الثلاثاء

2020/04/14 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط الخام، الثلاثاء، بعد خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم، أي ضعف ما اتفقت عليه “أوبك” وحلفاؤها في وقت سابق.وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 22.56 دولارا، أي بارتفاع بنسبة 0.67 بالمئة، نحو الساعة 3.20 بتوقيت غرينتش.وعادل سعر برنت بحر الشمال تسليم يونيو 32.15 دولارا، متقدما بنسبة […]

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