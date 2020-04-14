السيستاني يطلب الإفراج عن محكوم أساء إليه

2020/04/14 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني الاثنين وثيقة، ناشد فيها القضاء بالإفراج عن شخص حكم عليه بالسجن بسبب إساءته للسيستاني.وحسب الوثيقة، فإن “مكتب المرجع الديني علي السيستاني، قدم التماسا للقضاء يطلب فيه الإفراج عن شخص حكم عليه بالحبس المشدد لمدة سنتين، عقب نشره ما يسيء لسمعة ومكانة المرجع”.وأكد […]

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