حقيقة وفاة المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي

2020/04/14 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن وفاة المعلق الرياضي المصري الشهير، مدحت شلبي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.ونفى شلبي تلك الأنباء، مؤكدا أنه بخير وأن وفاته مجرد شائعات، بحسب موقع “في الجول” المصري.وقال: “أنا بخير لا تقلقوا”، وأردف ضاحكا بأن هذه هي ثاني مرة يسمع فيها شائعة وفاته.وأكد […]

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