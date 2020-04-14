اللواء 16 للحشد ينفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في وادي الشاي في كركوك

2020/04/14 | 10:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 16 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية امنية لملاحقة فلول داعش في منطقة وادي الشاي التابعة لقضاء داقوق في كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “قوة من اللواء 16 شرعت بعملية واسعة بحثا عن فلول داعش في منطقة وادي الشاي الذي شهد يوم امس تعرضا على قوات الجيش”، مبينا ان

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