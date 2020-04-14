2020/04/14 | 10:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية سريعة وخاطفة شرق منطقة عكاشات في محافظة الانبار عقب انتهاء عملية أبطال النصر الثانية.وقال نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله، إن “العملية بدأت من منطقة وادي سد الغري تصل باتجاه المناطق القريبة المهمة والتي تمتاز بصعوبة التحرك والتنقل داخل هذه الوديان بسبب وعورة المرتفعات وكذلك الأرض الحجرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية سريعة و خاطفة شرق منطقة عكاشات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفذ عملية سريعة و خاطفة شرق منطقة عكاشات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).