مطالبات نيابية بصرف المنحة المالية للعوائل ذات الدخل المحدود قبل شهر رمضان

2020/04/14 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب سلام الشمري، الثلاثاء، الحكومة بصرف المنحة المالية للعوائل ذات الدخل المحدود والمتعففة والاجر اليومي قبل شهر رمضان المبارك .وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الازمة التي تمر بها البلاد نتيجة لفيروس كورونا وما تلاها من اجرءات حكومية بحظر تجوال وقائي اثرت وبشكل واضح وكبير على ملايين العوائل والتي يعتاش […]

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