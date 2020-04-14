2020/04/14 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت إحصائيات جديدة أن أكثر من 1 من كل 100 شخص في ولاية نيويورك الأميركية، مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وهذا يعني أن 1 % من سكان الولاية البالغ عددهم 19.45 مليون شخصا (وفقا لإحصائيات 2019)، مصابين بفيروس كورونا، وهي النسبة الأعلى في العالم.

وتعتبر ولاية نيويورك الأميركية أكثر الولايات تضرراً من الفيروس في أميركا والعالم، فقد سجلت حتى الآن أكثر من 195 ألف إصابة.

ففي أوروبا، المكان الوحيد الذي تنافس فيه كارثة الفيروس ما يحدث الآن في الولايات المتحدة، لا توجد هذه النسبة في عدد الإصابات، فقد بلغ معدل الإصابة في إسبانيا نحو 0.36% من سكان البلاد.

بينما معدل الإصابة في سويسرا نحو 0.3 % من عدد السكان، وفي بلجيكا يبلغ نحو0.27% وفي إيطاليا نحو 0.26 %.

كما لا يوجد هذا المعدل المرتفع بين أي من الولايات الأميركية، فقد بلغ معدل الإصابة في ولاية نيوجيرسي وهي ثاني الولايات تضرراً بعد نيويورك نحو 0.7% من إجمالي عدد السكان لعام 2019.

وعن سبب هذه الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في نيويورك، قال حاكم الولاية أندرو كومو: "الأمر بسيط للغاية: إنه يتعلق بالكثافة، البيئات الكثيفة هي أرض خصبة للفيروس".

يذكر أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في العالم وصلت لعتبة 2 مليون حالة، بينما بلغت عدد حالات الوفيات نحو 119 ألف حالة.

وتعد الولايات المتحدة الأكبر في عدد الوفيات والإصابات، فقد سجلت أكثر من 580 ألف حالة إصابة، ونحو 23.5 ألف حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("واحدة من أسوأ مآسي كورونا".. وفاة 42 شخصا في دار للمسنين في فرجينيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("واحدة من أسوأ مآسي كورونا".. وفاة 42 شخصا في دار للمسنين في فرجينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).