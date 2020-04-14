علاء الدين: الكاظمي أمام خيارات صعبة

2020/04/14 | 10:47 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أ...

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