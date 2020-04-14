شاهد.. رانيا يوسف في مقطع مثير تستذكر أيام الطفولة بممارسة لعبة “هولا هوب”

2020/04/14 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها على موقع تويتر مقطع فيديو قصير لها وهي تمارس الرياضة في منزلها خلال فترة الحجر الصحي للوقاية من كورونا.#صباح_الخير و النشاط تعالوا نرجع لايام الطفوله من احلي الحاجات اللي كانت موجوده فيها هي هولا هوب رياضه سهله وبسيطه بتساعدنا علي الحفاظ علي رشاقتنا مين […]

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