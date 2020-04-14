صحة النجف: لا إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم

2020/04/14 | 10:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء، عدم تسجيلها إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم، مجددة الدعوة إلى الالتزام بتعليمات خلية الأزمة.وقالت الدائرة في بيان تلتقه وكالة صدى، إنها “لم تسجل أية إصابة بفايروس كورونا في محافظة النجف لهذا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء 62 فحصاً مختبرياً”.وأشارت

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