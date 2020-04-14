2020/04/14 | 10:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء 26 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، بتعفير حي النقيب في كربلاء المقدسة للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “خلية الازمة التابعة للواء استنفرت عشر آليات لتعفير الحي والدور السكنية لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 26 للحشد يباشر بتعفير حي النقيب في كربلاء المقدسة للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 26 للحشد يباشر بتعفير حي النقيب في كربلاء المقدسة للوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).