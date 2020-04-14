2020/04/14 | 10:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت شرطة دبي، تفعيل العمل بالخوذة الذكية الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن خطة الإمارات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتعمل الخوذة على قياس درجة حرارة مستخدمي المواصلات العامة بكفاءة عالية، ومن المقرر توفير عشر خوذات كمرحلة أولى بعد أن تمت تجربتها فعليا لمدة أسبوعين وأثبتت فاعلية كبيرة.

وقال مدير إدارة أمن المواصلات، العميد عبيد الحثبور، إنه "سيتم إلحاق كافة العاملين في الخطوط الأمامية لأمن المواصلات في محطات المواصلات العامة ومحطات المترو بالخوذة الذكية على مراحل حسب كثافة الجمهور".

وأشار الحثبور إلى أن "هذه الخطوة تأتي تحقيقا لاستراتيجية تأمين قطاع أمن النقل والمواصلات وفق المعايير والممارسات العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا."

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الإمارات، 4521 حالة.

وتواصل وزارة الصحة الإماراتية، تنفيذ خطتها بتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة لتشمل فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد والمخالطين لهم وعزلهم. ?s=20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة في المنطقة.. شرطة دبي تستعين بخوذة ذكية لكشف المصابين بكورونا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة في المنطقة.. شرطة دبي تستعين بخوذة ذكية لكشف المصابين بكورونا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).