2020/04/14 | 10:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس" اليوم الثلاثاء، على وثيقة صادرة من محافظ بابل، حسن منديل، موجهة الى دائرة البلدية في بابل تتضمن توجيها بتخصيص قطع اراضي لعمال النظافة.

وبحسب الوثيقة، فأنه "تثمينا للجهود المخلصة والمبذولة من قبل كوادركم الخدمية (عمال النظافة) نسبنا تخصيص قطع اراضي سكنية لهم، نرجو اتخاذ اللازم وتخصيص قطع خاصة وفرزها وتزودينا بأسماء كوادركم مدار البحث لتدقيقها على ان يكون غير مستفيد مسبقا بالسرعة الممكنة وعلى قرص (CD)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ بابل يخصص اراض لعمال النظافة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ بابل يخصص اراض لعمال النظافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).