الحوار_المتمدن #جواد_الديوان - جواد الديوان - المراقبة (الصحة العامة ومواجهة جائحة كورونا) 2

2020/04/14 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان من المتوقع ان تدفع جائحة كورونا ممكن لبروز اليات جديدة في المراقبة Surveillance.



وستكون الدول متلهفة لمراقبة مواطنيها.



وتتمثل استراتتيجية مهاجمة COVID-19 تتمثل لدى الدولة في مراقبة المواطنين ومحاولة السيطرة على سلوكهم.



ولم تستخدم الولايات المتحدة الامريكية ولا دول اوربا اليات مراقبة طفيلية موسعة كما استخدمته دول شرق اسيا.كوريا الجنوبية استطاعت السيطرة على انتشار COVID-19 باستخدام المراقبة الكل......

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