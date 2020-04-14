الحسكة: نازحون يعودون إلى مركز الإيواء بعد عجزهم عن دفع أجارات المنازل

2020/04/14 | 10:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع الارتفاع الكبير في إجارات المنازل وطول مدة الحظر، العديد من العائلات النازحة من مدينة #رأس_العين إلى ترك منازلها التي سبق أن استأجرتها في وقت سابق، واختارت العودة للإقامة في مراكز إيواء النازحين.الشاب”عامر حسن”،…

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