خلية الازمة البرلمانية: خطة الطوارئ لمواجهة كورونا تستمر لثلاثة اشهر

2020/04/14 | 10:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ البرلمانية، ﻋﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أنﱠ اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ زال ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ.وﻗﺎل اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ صحيفة اﻟﺼﺒﺎح واطلعت عليه وكالة صدى , إنﱠ “خطة اﻟﻄﻮارئ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت المواطنين ﻓﻲ المناطق اﻟﺸﻌﺒﻴﱠﺔ

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