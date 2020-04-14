وزارة الصحة: لا سقف زمني لانتهاء كورونا وهذا ما نوصي به المتعافين من الفايروس

2020/04/14 | 10:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ المعتمدة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ خمسين في المئة.ﻓﻲ حين أﻛﺪت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻘﻒ لانتهاء اﻟﻮﺑﺎء.وﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈنﱠ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻔﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﻮم أﻣﺲ اﻷول ﺑﻠﻐﺖ 640 ﺣﺎﻟﺔ.وﺟﺪدت الوزارة وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن المتحدث ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﺒﺪر، ﻗﻮﻟﻬﺎ إنﱠ “وﺿﻊ اﻟﻌﺮاق

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