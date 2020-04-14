الأمن النيابية: السفارة الأمريكية تشن حملة إعلامية على الأحزاب العراقية الوطنية

2020/04/14 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، الثلاثاء، السفارة الامريكية في العراق بدعم وتمويل بعض القنوات الفضائية ومواقع للتواصل الاجتماعي بهدف تخريب العراق.وقال عليوي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، أن “قنوات فضائية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ممولة من الخارج، تسبب التوتر والفوضى التي تحدث في العراق، عبر بثّ السموم بصورة متواصلة من […]

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