النجف تزف عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا

2020/04/14 | 10:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة النجف، يوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "نعلن للمواطنين عن عدم تسجيل أية اصابة بفيروس كورونا في محافظة النجف الاشرف لهذا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 62) فحصا مختبريا".وأضاف البيان "بذلك يبقى المجموع التراكمي للحالات المسجلة في المحافظة كما يلي :- 261 حالة مؤكدة 164 شفاء 5 حالات وفاة

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