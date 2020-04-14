توقعات الطقس حتى مساء الخميس المقبل: أمطار في المناطق الوسطى والشمالية

2020/04/14 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، توقعاتها لحالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، وصولاً إلى مساء يوم الخميس من هذا الاسبوع، فيما توقعت سقوط زخات من الأمطار على المناطق الوسطى والشمالية.

وتوقعت الهيأة، أن يشهد الثلاثاء، طقساً صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين، الوسطى والشمالية، ويكون غائما جزئيا في المنطقة الجنوبية.

وتصل درجة الحرارة العظمية إلى 29 درجة مئوية، في العاصمة بغداد، والانبار، وواسط، والنجف، وما بين 30-32 في كربلاء، وبابل، والديوانية، وذي قار، وميسان، والبصرة، والمثنى.

وعن طقس يوم الأربعاء، اشارت الى أنه سيتحول خلال الليل الى غائم جزئي في المنطقتين، الوسطى والشمالية، وطقس غائم جزئي واحيانا غائم، في المنطقة الجنوبية، فيما يشهد الخميس طقسا غائما مع تساقط لزخات الامطار في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في طقس المنطقة الجنوبية.

بغداد اليوم- متابعة

قال مسؤول وحدة الأمراض الانتقالية في مستشفى ابن الخطيب، عباس الدهلكي، إن معلومات مؤكدة بأن الشخص المصاب بفايروس كورونا بعد الشفاء لن ينشر العدوى، لا تتوفر لدينا حتى الآن.

واوضح الدهلكي في تصريح صحفي، ان "اغلب المصابين ا

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مجلس النواب الأمريكي، تعليق كافة جلساته حتى الرابع من مايو المقبل، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار قرار التعليق، إلى أنه "في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة ف

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الإثنين (13 نيسان 2020)، عن ما اسماه بـ ’’النقاط الأساسية’’ التي يتفاوض على أساسها الكرد، لتشكيل الحكومة.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "

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