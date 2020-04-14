نائب يطالب بصرف المنحة المالية للعوائل ذات الدخل المحدود قبل شهر رمضان

2020/04/14 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، النائب سلام الشمري، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، الح...





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