2020/04/14 | 10:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات الصينية توافق على تجربة لقاحين خاملين لمكافحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الصينية توافق على تجربة لقاحين خاملين لمكافحة كورونا ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الصينية توافق على تجربة لقاحين خاملين لمكافحة كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).