مصرف الرافدين يدعو بعض الدوائر لاستلام رواتبها للشهر الحالي الكترونيا

2020/04/14 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..طالب مصرف الرافدين، الثلاثاء، بعض دوائر الدولة لاستلام رواتبها للشهر الحالي الكترونيا وليس يدويا.ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه “بعض مدراء حسابات دوائر الدولة الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان الحالي الكترونيا وليس يدويا “.وأضاف المصرف ان “على مدراء الدوائر مخاطبة […]

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