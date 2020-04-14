وزارة الاتصالات تزود المستشفيات مراكز الحجر الصحي بالانترنت مجاناً

2020/04/14 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن مبادرتها بتزويد المستشفيات ومراكز الحجر الصحي بخدمة الانترنت مجانا، وذلك ضمن حملة أطلقتها لمساندة جهود مكافحة فيروس كورونا.وقالت مسؤولة قسم العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “الوزارة اطلقت حملة لمساندة خلية الازمة، في اطار الجهود المشتركة للقضاء على

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