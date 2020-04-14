ازمة بابل تعلن حالة الانذار (ج) في المحافظة

2020/04/14 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في محافظة بابل، الثلاثاء، فرض حالة الإنذار ج بعد تسجيل المحافظة 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وذكرت الخلية في بيان تلتقه وكالة صدى، انه” تم فرض حالة الإنذار ج في المحافظة بعد تسجيل المحافظة 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا”.واضاف البيان، ان “القوات الأمنية شددت من فرض حظر التجوال حفاظا

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