حزب بارزاني: لا صحة لفرض الكرد شروطا على الكاظمي مقابل التصويت على كابينته

2020/04/14 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادنفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، اليوم الثلاثاء، فرض الكرد شروطا على المكلف مصطفى الكاظمي مقابل التصويت على كابينته الوزارية، مشيرة إلى أن ما ينشر حول الموضوع استهلاك اعلامي.وقال الفيلي في حديث لـ”العهد” الفضائية، إن “كل ما صرح به بعض النواب عن فرض الكرد شروطا مقابل تمرير حكومة مصطفى الكاظمي هو عار […]

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