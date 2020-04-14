2020/04/14 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرارة الفم من المشاكل الصحية المزعجة التي قد تحدث كرد فعل طبيعي لتناول الأطعمة اللاذعة أو الحامضة، ولكن عندما يستمر المذاق لفترة طويلة أو يحدث بشكل غير متوقع، فقد يكون ذلك مقلقًا وقد يكون علامة على مرض أو مشكلة صحية.في هذا التقرير نتعرف على أسباب مرارة الفم، وفقاً لموقع “Medical news today”.اسباب مرارة الفمأسباب مرارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرارة الفم اسبابها عديدة.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرارة الفم اسبابها عديدة.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).